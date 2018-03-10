بالفيديو.. مبولحي يُلهب غرف تبديل الملابس بخطاب ناري

الرياضة
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بالفيديو.. مبولحي يُلهب غرف تبديل الملابس بخطاب ناري
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الدولي الجزائري، رايس مبولحي سعيدا جدا بالفوز غير المُتوقّع الذي حققه ناديه “الإتفاق” على حساب مُتصدر الدوري السعودي “الهلال”.

وأطلق “الرايس” خطابا ناريا في غرف تبديل فريقه :”أنا فخور بكم، لقد أظهرتم بأننا قادرون على الفوز على أي كان”.

وواصل :”زملائي، لقد حاربتم مثل الرجاء، ولا أحد يُخيفنا، وأريد أن نواصل على هذا المنوال في جميع المُباريات دون إستثناء”.

وختم :”إن شاء الله سنبقى هكذا، ووالله أنا فخور جدا باللعب مع فريق يتميز لاعبوه بمثل هذه الروح، برافو للجميع”.

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