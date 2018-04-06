بالفيديو.. مبولحي يُهان برباعية كاملة ضد العميد

إنهزم الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي رفقة ناديه الإتفاق أمسية اليوم الجمعة ضد مُضيفه الإتحاد برباعية لهدفين.

في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة ال25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى القائد الرايس رباعية كاملة ضد عميد الأندية السعودية لكنه لا يتحمل مسؤوليتها في ظل هشاشة دفاع الإتي.

وأنقذ مبولحي فريقه من خسارة أكبر بعد تصديه لعديد الكرات الخطيرة في المرحلة الأولى والثانية من اللقاء.

وتُعتبر خسارة اليوم الأولى لحارس الخضر المُبعد منذ إلتحاقه بالدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي.