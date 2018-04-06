بالفيديو.. مبولحي يُهان برباعية كاملة ضد العميد

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. مبولحي يُهان برباعية كاملة ضد العميد صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

إنهزم الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي رفقة ناديه الإتفاق أمسية اليوم الجمعة ضد مُضيفه الإتحاد برباعية لهدفين.

في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة ال25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى القائد الرايس رباعية كاملة ضد عميد الأندية السعودية لكنه لا يتحمل مسؤوليتها في ظل هشاشة دفاع الإتي.

وأنقذ مبولحي فريقه من خسارة أكبر بعد تصديه لعديد الكرات الخطيرة في المرحلة الأولى والثانية من اللقاء.

وتُعتبر خسارة اليوم الأولى لحارس الخضر المُبعد منذ إلتحاقه بالدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital