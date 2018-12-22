بالفيديو.. “مبولحي” يُواصل التألق ويُحافظ على عُذرية شباكه

الرياضة
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بالفيديو.. “مبولحي” يُواصل التألق ويُحافظ على عُذرية شباكه
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، من جديد على عودته القوية، رفقة ناديه “الإتفاق”، في مُباريات الدوري السعودي، أمس الجمعة.

وشارك “الرايس” كالعادة، أساسيا وحمل شارة القيادة، خلال السفرية التي قادت فريقه لمُلاقاة “الفتح” وصانع ألعابه الجزائري المُتألق، براهيم شنيحي.

وتمكن صاحب الـ32 عاما من صد جميع الهجمات الخطيرة للمُنافس، مُحافظا على عُذرية شباكه، لأول مرة في الجولات السبع الأخيرة.

يُشار بأن مُواجهة “الفتح” و”الإتفاق” إنتهت بالتعادل السلبي، والذي لم يخدم الطرفين اللذين يبقيان في المركز التاسع والعاشر على التوالي.


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