بالفيديو.. متطوعون يقدمون وجبات إفطار لمرضى السرطان ومرافقيهم بوهران

بادر متطوعون ومحسنون بالتنسيق مع جمعية إعانة الاطفال مرضى السرطان بوهران تزامنا مع شهر رمضان إلى التكفل بهذه الفئة.

والتي تقضي فترات طويلة بالمستشفى رفقة ذويهم المتنقلين من مختلف الولايات بحكم طول مدة العلاج.

حيث يقومون يوميا بتوزيع وجبات افطار كاملة عليهم بعد الشروع في طهيها منذ الصباح إلى غاية توزيعها في حدود الساعة السادسة مساء.

شباب وشابات يسعون إلى رسم البسمة على وجوه الاطفال المرضى في أجواء عائلية تخفف عنهم ألم المرض وبعدهم عن أهاليهم وذويهم.

هي مبادرة إنسانية ليست بالغريبة على أبناء الجزائر المتعودين على فعل الخيرات لكسب الثواب كما صرحت بذلك الحاجة الزهوانية،

إحدى المتطوعات بمستشفى مرضى السرطان بالحاسي في وهران.