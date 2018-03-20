بالفيديو.. مجاني:”أنا مع فلسفة ماجر لهذا السبب”

أكد لاعب المنتخب الوطني كارل مجاني أنه يُساند الناخب الوطني رابح ماجر الذي يسعى لبناء تشكيلة تستطيع التنافس في إفريقيا.

وقال مجاني خلال المنطقة المُختلطة أمسية اليوم الثلاثاء:”سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني من جديد”.

“لقاء تنزانيا مُهم لأنه تحضيري للتحديات القادمة وأنا مع ماجر الذي قال أنه يسعى لجعل المنتخب الوطني قادر على التنافس في إفريقيا”.

“سنساعد اللاعبين الجدد وليس هناك فرق بيننا وبينهم لأن الأحسن هو من يُشارك أساسيا”.

“خيبنا ظن جمهورنا لكننا نطلب منهم أن يحضروا بقوة ضد تنزانيا لأننا نمر بوقت صعب ونحتاج إليهم”.