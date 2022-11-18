بالفيديو.. مجاني:”من الصعب وصف فرحتي ببلوغ الدور الثاني من مونديال البرازيل”
عاد القائد السابق للمُنتخب الوطني، كارل مجاني، لاستذكار التأهل للدور الثاني من منافسة كأس العالم 2014 بالبرازيل رفقة الخضر.
حيث قال، اللاعب المُعتزل في تصريحات لموقع”90 فوتبال”:”كان هدفي الأول هو التألق في مونديال 2014 والتأهل للدور الثاني”.
“من أجل ذلك ركزت في عملي وقدمت تضحيات طيلة الشهور والسنوات التي سبقت المحفل العالمي”.
كما أضاف:”صافرة حكم المواجهة أمام روسيا كانت بالنسبة لي فرحة فريدة من نوعها وجنونية ومن الصعب ايجاد الكلمات لوصفها”.
قبل أن يختم:”شعرت بفخر كبير في تلك اللحظات خاصة وأننا كنا نُمثل أكثر من 40 مليون جزائري”.
🇩🇿 #Medjani et l’Algérie à la Coupe du monde 2014 : une immense fierté.
Comment l’emblématique joueur algérien a tout organisé pour arriver compétitif au Brésil. La Coupe du monde, c’était son obsession.
🎥 Il raconte : https://t.co/3eayICAmuE#FIFAWorldCup #Qatar2022 #Algérie pic.twitter.com/DhDksACh5j
— 90football (@90footballFr) November 18, 2022