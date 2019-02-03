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بالفيديو.. “مجاني” يسجّل ويفشل تصدي “مبولحي” الرائع

الرياضة
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بالفيديو.. “مجاني” يسجّل ويفشل تصدي “مبولحي” الرائع صورة مركبة
بقلم وليد كويني

وقّع الدولي السابق كارل مجاني، على أول أهدافه في الدوري السعودي في مرمى مواطنه وزميله السابق في “الخضر” رايس مبولحي.

ومنح مجاني التقدم الثاني لـ”أحد” في مرمى حارس الإتفاق في الدقيقة 45، بعد متابعته الناجحة لمخالفة صدها “الرايس” بطريقة رائعة.

يذكر أن متوسط الميدان الجزائري إنتقل إلى صفوف نادي أحد خلال الميركاتو الشتوي قادما من نادي “سيفا سبور” التركي.


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