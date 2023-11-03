بالفيديو: مجزرة جديدة في غزة: إستشهاد أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف مدرسة أسامة بن زيد

إستشهد سهرة اليوم الجمعة أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة الاحتلال الصهيوني التي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد.

المدرسة تم قصفهما من قبل الإحتلال الصهيوني حيث كان فيها الاطفال والمدنيين من سكان قطاع غزة.

وتقع مدرسة أسامة بن زيد تقع في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة وهي تأوي نازحين من سكان القطاع.