بالفيديو: مجزرة جديدة في غزة: إستشهاد أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف مدرسة أسامة بن زيد
بقلم م. فيصل
إستشهد سهرة اليوم الجمعة أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة الاحتلال الصهيوني التي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد.
المدرسة تم قصفهما من قبل الإحتلال الصهيوني حيث كان فيها الاطفال والمدنيين من سكان قطاع غزة.
وتقع مدرسة أسامة بن زيد تقع في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة وهي تأوي نازحين من سكان القطاع.
مشاهد مروعة.. عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من #الأطفال في قصف للاحتلال على #مدرسة للنازحين في منطقة #الصفطاوي شمال #غزة pic.twitter.com/ZapEXUa4yB
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) November 3, 2023
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