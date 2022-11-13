بالفيديو.. مجسم كأس العالم يصل قطر بعد انتهاء جولته العالمية
بقلم عزيز طالبي
وصل مجسم كأس العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، بعد انتهاء جولته العالمية وسط مشاعر جميلة من قبل الأنصار الحاضرين بالمطار.
وتم إظهار مجسم كأس العالم في آخر محطة له بعد إبرازه مجدّدا لدى الإعلان عن الفوز بالطبعة الجديدة. للعرس الكروي في الختام.
في انتظار وصول بقية المنتخبات المشاركة في المونديال المنتظر آن يكون الأفضل على الإطلاق.
عاجل | مجسم #كأس_العالم يحط الرحال في #قطر بعد انتهاء جولته العالمية #كأس_العالم #قطر2022 pic.twitter.com/kZnLP3MG4P
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 13, 2022
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