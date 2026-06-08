بالفيديو.. محاربو الصحراء يحطّّون الرّحال بكنساس الأمريكية

حطت طائرة المنتخب الوطني الجزائري بمطار Lawrence Regional Airport بكنساس الأمريكية، تحسبا لمشاركة الخضر في كأس العالم 2026.

وكان محاربو الصحراء قد غادروا أمس الأحد، في رحلة مباشرة من مطار هواري بومدين الدولي. بعد استقبالهم الرسمي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويضم وفد المنتخب الوطني 26 لاعبًا وحارس مرمى إضافي، وأعضاء الطواقم الفني، الإداري والطبي.

وصول بعثة المنتخب الوطني

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