بالفيديو.. محامي إتحاد العاصمة :”هذه وضعية الفريق تجاه العدالة”

وضّح أحمد دهيمي مُحامي إتحاد العاصمة، موقف هذا الأخير تجاه العدالة الجزائرية، وطمأنة الأنصار بخصوص مُستقبل فريقهم.

وصرّح قائلا خلال ندوة صحفية بالمركب الرياضي 5 جويلية :”لننور الرأي العام، نؤكد بأنه لا يوجد ملف ضدنا لدى العدالة”.

وواصل :”شركة إتحاد العاصمة ليست مُتهمة في أي قضية فساد، ولسنا مُتابعين قضائيا من أي جهة كانت”.

وأردف :”المُتصرف الإداري يقوم بعمله حاليا، وهو سيُحافظ على أموال الشركة، وهو يعرف الخبايا التقنية لتسيير الأمور بشكل قانوني”.

وختم :”يُمكن لهذا الأخير أن يُشرف على بيع الأسهم من الشركة المشبوهة بالفساد، لشركة الحياة بتريليوم الراغبة في شراء الإتحاد”.