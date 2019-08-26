بالفيديو.. محامي إتحاد العاصمة :”هذه وضعية الفريق تجاه العدالة”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. محامي إتحاد العاصمة :”هذه وضعية الفريق تجاه العدالة”
بقلم إسماعيل عشاش

وضّح أحمد دهيمي مُحامي إتحاد العاصمة، موقف هذا الأخير تجاه العدالة الجزائرية، وطمأنة الأنصار بخصوص مُستقبل فريقهم.

وصرّح قائلا خلال ندوة صحفية بالمركب الرياضي 5 جويلية :”لننور الرأي العام، نؤكد بأنه لا يوجد ملف ضدنا لدى العدالة”.

وواصل :”شركة إتحاد العاصمة ليست مُتهمة في أي قضية فساد، ولسنا مُتابعين قضائيا من أي جهة كانت”.

وأردف :”المُتصرف الإداري يقوم بعمله حاليا، وهو سيُحافظ على أموال الشركة، وهو يعرف الخبايا التقنية لتسيير الأمور بشكل قانوني”.

وختم :”يُمكن لهذا الأخير أن يُشرف على بيع الأسهم من الشركة المشبوهة بالفساد، لشركة الحياة بتريليوم الراغبة في شراء الإتحاد”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=692801

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com