بالفيديو .. محاولة إغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة إغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية نقلا عن الجزيرة.

وأصيب دونالد ترامب خلال إلقاء كلمته بمدينة باتلر خلال بإطلاق رشقات من الرصاص الحي.

وأظهرت لقطات مصورة من صفحة ترامب على منصة إكس دماء على وجهه. كما اظهرت ترامب يضع يده على أذنه اليمنى بعد إطلاق النار.

وفورذلك قام الحرس الشخصي لترامب بنقله نحو مكان بعيد عن موقع إطلاق النار.

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