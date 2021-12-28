بالفيديو.. محاولة اغتيال الملكة إليزابيث

انطلقت شرطة سكوتلانديارد في بريطانيا في التحقيق بمحتويات مقطع فيديو بعد اعتقال رجل في قلعة وندسور حاول اغتيال الملكة إليزابيث.

وحسب موقعي bbc news وdaiy mail، تحقق الشرطة في مقطع فيديو مرتبط برجل. عثر بحوزته على قوس وسلاح أبيض في قلعة وندسور يوم عيد الميلاد.

ويظهر في اللقطات التي حصلت عليها صحيفة The Sun شخصًا ملثمًا يرتدي سترة بقلنسوة ويحمل قوسًا وسلاحا أبيضا.

وشوهدوا وهم يخاطبون الكاميرا قائلين إنهم أرادوا “اغتيال الملكة” في مهمة “انتقامية”.

وأكدت شرطة سكوتلاند يارد أن المحققين كانوا “يقومون بتقييم محتويات مقطع فيديو. بعد اعتقال رجل يبلغ من العمر 19 عامًا من ساوثهامبتون.

ورفض المتحدث باسم الشرطة التعليق على هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو. كما رفض قصر باكنغهام التعليق.

وتم القبض على المتهم في حوالي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش يوم عيد الميلاد. واحتجز في البداية للاشتباه في انتهاكه أو تجاوزه لموقع محمي، وحيازة سلاح هجومي.

وكانت الملكة مقيمة في قلعة وندسور لعيد الميلاد وكان من المقرر أن ينضم إليهما على الغداء أمير ويلز ودوقة كورنوال. بالإضافة إلى إيرل وكونتيسة ويسيكس.

من جانها أشارت ديلي مايل أن المتهم جاسوانت سينغ تشايل، 19 عامًا ، في ساوثهامبتون بجنوب إنجلترا. وتم اعتقاله يوم السبت بعد انطلاق صفارات الإنذار.

في الفيديو، شوهد الشخص وهو يرتدي قوس ويحل سهما ويرتدي سترة سوداء بغطاء للرأس. خلف قناع أبيض يقول: “أنا آسف لما قمت به وما سأفعله. سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث “.

واستخدم الشاب المعتقل سلمًا حبليًا لتسلق السياج معدنيًا، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وقال الشاب إنه يسعى إلى “الانتقام” من مذبحة ارتكبتها القوات البريطانية عام 1919 ضد المتظاهرين في الهند.