بالفيديو.. محاولة انتحار أحد عمال مركب الحجار خلال الإحتجاجات

حاول صباح اليوم، احد العمال المتعاقدين بعقد CTA وCDD بمركب الحجار للحديد والصلب بعنابة، الإنتحار من ارتفاع يفوق 70 متر، خلال الإحتجاجات التي شنها عمال مركب سيدار.

وعلى اثره، تدخلت وحدات الحماية المدنية لإنقاذ العامل، حيث تعرض أعوان الحماية للإختناق بسسب انبعاث الغازات من الفرن، ما أدى إلى صعوبة في مهمة الإنقاذ.

وبعد محاولة الأخرى، نجح رجال الحماية المدنية من انقاذ العامل حيث تعرض هو أيضا للإختناق وفقد وعيه.

في حين، تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما أصيب عوني من ذات المصالح خلال عملية الإنقاذ.

تدخل أعوان الحماية المدنية لإنقاذ العامل