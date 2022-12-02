بالفيديو: محاولة تحطيم تمثال عين فوارة في سطيف ..هذه التفاصيل

تعرض تمثال عين فوارة منذ قليل الى محاولة تحطيم من طرف شاب كان في حالة سكر ينحدر من قرية البحيرة عين ارنات.

اين احدث أضرار مادية على مستوى يدها اليسرى و أضرار على مستوى الثدي الايسر. ليتم احتواءه من طرف مواطنين وشرطي بالزي المدني اين تم توقيفه واقتداءه الى مركز الأمن الحضري.

وتدوال رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو لمحاولة مجهول تحطيم تمثال عين الفوارة المشهور في ولاية سطيف. ولحسن الحظ تدخل عدد من المواطنين واوقفو الشخص ومنعه من تحطيم التمثال.

وتعد هذه المرة الثانية بعد أن قام منذ سنوات شخص مضطر عقليا والمعروف وقتها ببومارطو من تحطيم جزء من هذا التمثال لتقوم وزارة الثقافة بترميم رمز من رموز السطايفية.