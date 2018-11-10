بالفيديو.. محجوب بدة : “جمعية المنتخبين السابقين جاءت للم الشمل ودعم الرئيس بوتفليقة”

كشف وزير العلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، أن جمعية المنتخبين السابقين التي هي قيد التأسيس”ليست بديلا لأي حزب سياسي”.

وأكد خلال إشرافه على لقاء جهوي، اليوم السبت بالأغواط، أن هذه الجمعية “ليست بديلا لأي حزب سياسي،”بل جاءت كما أوضح” من أجل لم شمل المنتخبين السابقين الذي يتقاسمون توجها واحدا هو دعم إستمرارية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوقوف معه لتجسيد برامجه”.

لتنويه هذا اللقاء الذي نظم بدارالثقافة التخي عبد الله بن كريو بالأغواط، قد توج ببيان تضمن إنجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مدى العهدات السابقة والحالية، داعين إياه إلى الإستمرار في مسيرته.