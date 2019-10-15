بالفيديو.. محرز:”الأجواء التي صنعها الأنصار استثنائية”

وصف قائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” الأجواء التي صنعها انصار الخضر في مدرجات ملعب “بيار موروا” بالاستثنائية.

وقال “محرز” في المنطقة المختلطة.

“لقد كان لقاءا صعبا ضد المنتخب الكولومبي القوي جدا خاصة في الصراعات الثنائية، من بين أكثر الفرق خشونة التي واجهتها طيلة مشواري الكروي”.

“لقد كانت الأجواء رائعة واستثنائية خلال المواجهة الودية ضد كولومبيا، تحدثنا عن ذلك فيما بيننا ونتمنى اللعب هنا مُجددا”.