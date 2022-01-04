بالفيديو.. محرز:”الاستقبال بعد التتويج بالكان كان مُذهلا”

كشف النجم الدولي الجزائري رياض محرز أسرار الصور المنشورة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وذلك في حوار خارج عن المألوف نشره أمسية اليوم الثلاثاء الحساب الرسمي لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي على “تويتر”.

وجاء الحوار بعنوان:”أول منشور، أكثر الصور تفاعلا، صورة مع أشهر نجم، جولة مع ساحر العرب رياض محرز داخل حسابه الشخصي على أنستغرام”.

وعاد محرز للتعليق على أول صورة نشرها على أنستغرام وهو بقميص فريقه السابق لوهافر الفرنسي مُعتبرا تلك الفترة بالرائعة.

وأضاف ساحر العرب أن الصورة التي تُعجبه كثيرا هي تلك التي يحمل فيها كأس إفريقيا الذي توج بها سنة 2019 مع الخضر مؤكدا أنها كانت لحظة خاصة وقال عن الاستقبال بعد العودة الى الجزائر آنذاك:”كان موكب الاستقبال مُذهلا، لا يُمكن أن ترى شيئا مثله، كان مُذهلا”.