بالفيديو.. محرز:”السيتي منحني فرصة إكتشاف مُدن جديدة”

وقال محرز للقناة الرسمية للسيتيزن اليوم الخميس:”طقس مدينة شيكاغو الأمريكية حار جدا ومُختلف عن طقس إنجلترا”.

وأضاف نجم الخضر:”أمر جيد أن أكتشف مع فريقي الجديد مُدن و بلدان جديدة لم أزرها من قبل”.

"I’m ready to show what I can do at the Etihad Stadium." – @Mahrez22

We're ready to see! 👀 #mancity pic.twitter.com/lwbfQzT75Z

