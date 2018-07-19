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بالفيديو.. محرز:”السيتي منحني فرصة إكتشاف مُدن جديدة”

الرياضة
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بالفيديو.. محرز:”السيتي منحني فرصة إكتشاف مُدن جديدة” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد النجم الدولي الجزائري رياض محرز أن فريقه  الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي منحه فرصة زيارة مدن جديدة لم يكن يعرفها من قبل.

وقال محرز للقناة الرسمية للسيتيزن اليوم الخميس:”طقس مدينة شيكاغو الأمريكية حار جدا ومُختلف عن طقس إنجلترا”.

وأضاف نجم الخضر:”أمر جيد أن أكتشف مع فريقي الجديد مُدن و بلدان جديدة لم أزرها من قبل”.


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