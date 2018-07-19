بالفيديو.. محرز:”السيتي منحني فرصة إكتشاف مُدن جديدة”

أكد النجم الدولي الجزائري رياض محرز أن فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي منحه فرصة زيارة مدن جديدة لم يكن يعرفها من قبل.
وقال محرز للقناة الرسمية للسيتيزن اليوم الخميس:”طقس مدينة شيكاغو الأمريكية حار جدا ومُختلف عن طقس إنجلترا”.
وأضاف نجم الخضر:”أمر جيد أن أكتشف مع فريقي الجديد مُدن و بلدان جديدة لم أزرها من قبل”.
"I’m ready to show what I can do at the Etihad Stadium." – @Mahrez22
We're ready to see! 👀 #mancity pic.twitter.com/lwbfQzT75Z
— Manchester City (@ManCity) July 19, 2018
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