بالفيديو.. محرز:”بدأت موسم التتويج مع ليستر كالصاروخ”

عاد النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، لاستذكار موسم التتويج مع فريقه السابق، ليستر سيتي، الانجليزي.

وذلك خلال فيديو تقديمي لقصة محرز نشره الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء.

وقال، نجم الخضر، خلال الفيديو المذكور:”لقد بدأت موسم 2015/2016 مع ليستر سيتي مثل الصاروخ”.

“حيث سجلت على ما أظن 4 أو 5 أهداف في أول 3 مباريات”.

كما أضاف:”في شهر ديسمبر من ذلك الموسم سجلت 6 أهداف وكنا نفوز في كل المباريات”.

أما مُدربه الايطالي آنذاك في فريق الثعالب، كلاوديو رانييري، فقال:”في كل مرة يحصل فيها على الكرة، شيء مميز ممكن أن يحدث”.

ويُذكر أن الفيلم الوثائقي لقصة محرز سيُعرض قريبا على CITY+ و RecastTV.