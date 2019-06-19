بالفيديو.. محرز:”تربص قطر كان ناجحا رغم الأجواء الحارة”

كشف نجم المنتخب الوطني “رياض محرز” أن تربص الدوحة القطرية كان ناجحا رغم الحرارة الكبيرة التي ميزت الطقس.

وقال “محرز” في حوار خص به قناة الكأس القطرية سهرة اليوم الأربعاء.

“الأمور سارت بشكل جيد خلال تربص الدوحة بالرغم من الحرارة المرتفعة لكن الهدف من التربص كان التأقلم مع الأجواء الحارة كما هو الحال في مصر خلال فصل الصيف”.

“أمضينا حوالي 10 أيام في قطر وأظن أننا أصبحنا جاهزين لدخول غمار كأس أمم إفريقيا بما أننا تعودنا على الحرارة”.

“تدربنا بملاعب التدريبات الخاصة بكأس العالم 2022 وكانت منشآت رائعة وبصراحة فإنها ستكون بطولة عالم إستثنائية ومن بين الأفضل في التاريخ”.