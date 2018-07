بالفيديو.. محرز:”سأُذهل أنصار السيتي بملعب الإتحاد”

وقال محرز في تصريح للقناة الرسمية للسيتيزن على هامش زيارته لإحدى الأكاديميات الكروية بمدينة شيكاغو الأمريكية اليوم الخميس.

“أيامي الأولى مع الفريق كانت رائعة.. الأسبوع الأول كان رائعا والآن سأبدأ الأسبوع الثاني.. أنا أشعر بالسعادة والراحة.. شكرا للمشجعين”.

“أنا سعيد لأنني هنا حيث يُمكنني إظهار نفسي ومهاراتي.. الفريق ينتظر قدوم اللاعبين المُشاركين في المونديال ولكن اللاعبين الشبان رائعون وسعيد بالعمل معهم”.

“أنا لا أعلم إذ بإستطاعتي أن أضيف شيئا للسيتي ولكن الأيام سترينا ذلك”.

"I’m ready to show what I can do at the Etihad Stadium." – @Mahrez22

We're ready to see! 👀 #mancity pic.twitter.com/lwbfQzT75Z

— Manchester City (@ManCity) July 19, 2018