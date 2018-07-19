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بالفيديو.. محرز:”سأُذهل أنصار السيتي بملعب الإتحاد”

الرياضة
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بالفيديو.. محرز:”سأُذهل أنصار السيتي بملعب الإتحاد” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد النجم الدولي الجزائري الجديد لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز سعيه لتقديم أداء في المستوى خلال الموسم القادم من البريمرليغ.

وقال محرز في تصريح للقناة الرسمية للسيتيزن على هامش زيارته لإحدى الأكاديميات الكروية بمدينة شيكاغو الأمريكية اليوم الخميس.

“أيامي الأولى مع الفريق كانت رائعة.. الأسبوع الأول كان رائعا والآن سأبدأ الأسبوع الثاني.. أنا أشعر بالسعادة والراحة.. شكرا للمشجعين”.

“أنا سعيد لأنني هنا حيث يُمكنني إظهار نفسي ومهاراتي.. الفريق ينتظر قدوم اللاعبين المُشاركين في المونديال ولكن اللاعبين الشبان رائعون وسعيد بالعمل معهم”.

“أنا لا أعلم إذ بإستطاعتي أن أضيف شيئا للسيتي ولكن الأيام سترينا ذلك”.


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