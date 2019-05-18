بالفيديو.. محرز:”لقد بدأت التفكير في “الكان” من الآن !!”

أكد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أنه بدأ يُفكر في “الكان” مباشرة بعد نهاية نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.
وقال “محرز” للموقع الرسمي لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التتويج بالرباعية التاريخية.
“أنا سعيد للغاية.. إنه إنجاز رائع ونحن فخورون للغاية”.
“بالطبع لقد بدأت الآن التفكير في كأس أمم إفريقيا القادمة بمصر ومحاولة القيام بشيئ جيد.. سنرى”.
وختم:”رمضان كريم لكل الأمة العربية والإسلامية”.
لقاء حصري لـ @Cityarabia مع محارب الصحراء رياض محرز @Mahrez22 بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وتحقيق الرباعية التاريخية…
🔵 #السيتي 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/iJdvSxe3HW
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 18, 2019
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