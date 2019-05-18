بالفيديو.. محرز:”لقد بدأت التفكير في “الكان” من الآن !!”

الرياضة
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بالفيديو.. محرز:”لقد بدأت التفكير في “الكان” من الآن !!” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أنه بدأ يُفكر في “الكان” مباشرة بعد نهاية نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وقال “محرز” للموقع الرسمي لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التتويج بالرباعية التاريخية.

“أنا سعيد للغاية.. إنه إنجاز رائع ونحن فخورون للغاية”.

“بالطبع لقد بدأت الآن التفكير في كأس أمم إفريقيا القادمة بمصر ومحاولة القيام بشيئ جيد.. سنرى”.

وختم:”رمضان كريم لكل الأمة العربية والإسلامية”.


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