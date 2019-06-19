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بالفيديو.. “محرز”:مقارنتي بصلاح لا تزعجني ولم أكن أعرفه”

الرياضة
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بالفيديو.. “محرز”:مقارنتي بصلاح لا تزعجني ولم أكن أعرفه” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تحدث نجم المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” عن مقارنته بنجم الفراعنة “محمد صلاح” من قبل وسائل الإعلام.

وقال “محرز” خلال حواره مع قناة الكأس القطرية.

“لايزعجني مطلقا مقارنتي بمحمد صلاح وحتى أكون صريحا لم أكن أعرف صلاح جيدا قبل قدومه للدوري الإنجليزي”.

“فيما يتعلق بالمقارنات فأنا لا أتابع كثيرا مواقع التواصل الإجتماعي لكن عندما يكون لاعبين عربيين يلعبان في أندية كبيرة بأوروبا تكون هناك دائما مقارنة”.


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