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بالفيديو.. محرز:”مٌباراة دورتموند عادية وهي تحضيرية للموسم المقبل”

الرياضة
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بالفيديو.. محرز:”مٌباراة دورتموند عادية وهي تحضيرية للموسم المقبل” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قلل النجم الدولي الجزائري رياض محرز من شأن اللقاء الودي الذي سيجمع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بفريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم ال21 جويلية.

وقال محرز للقناة الرسمية للسيتيزن اليوم الخميس:”مباراة بوروسيا دورتموند الودية ستكون الأولى لي مع الفريق و ستكون مباراة عادية تساعدنا على تحضير بداية الموسم”.

وأضاف نجم الخضر:”دورتموند فريق جيد لذلك ستكون مباراة قوية نختبر بها مدى جاهزيتنا البدنية والفنية”.


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