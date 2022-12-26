بالفيديو.. محرز:”هذا الثنائي أبهرني في مونديال قطر”

كشف لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، عن الثنائي الذي أبهره بشكل كبير في منافسة كأس العالم 2022.

ورد النجم الدولي الجزائري عن سؤال لزميله في السيتي، الحارس أورتيغا حول اللاعب الذي أبهره في مونديال قطر.

حيث قال قائد الخضر:”سأقول ليونيل ميسي خاصة بالنسبة لعمره وأيضا كيليان مبابي بالتأكيد”.

ويُذكر أن الأرجنتين تُوجت باللقب العالمي بعد الفوز في النهائي أمام فرنسا بركلات الترجيح.