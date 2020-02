بالفيديو.. “محرز”:”هذا هو أفضل من جاورته طيلة مسيرتي”

قائد المنتخب الوطني الجزائري قال للموقع الرسمي للسيتي ان النجم الاسباني “دافيد سيلفا” هو أفضل لاعب زامله.

“بالنسبة لي هو أفضل لاعبا لعبت معه طيلة مسيرتي، يتميز بتقنيات كبيرة وكذا بذكاء مُنقطع النظير كما أنه شخصية رائعة خارج الميدان”.

