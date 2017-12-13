بالفيديو.. محرز: “آخذ هاتفي معي في كل مكان..”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. محرز: “آخذ هاتفي معي في كل مكان..”
بقلم أمير بهلول

أجاب رياض محرز عن بعض الأسئلة الخاصة في حوار نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال محرز: “اذا ماكنت في جزيرة فسأخذ هاتفي لكي أتصل بالعائلة والكرة أيضا”.

وأضاف: “سأخذ معي “كلاكيت” لكن في حالة وجود عقارب سأختار حذاء كرة القدم”

وتابع: “سأخذ كل من فاردي وألبرايتون فهما رائعان”.

وختم كلامه: “اذا كان علي الاختيار بين الخروج من الجزيرة، الاستغناء عن ميدالية البريمرليغ أو البقاء هناك بطلا، سأبقى بطلا”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital