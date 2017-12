وقال محرز: “اذا ماكنت في جزيرة فسأخذ هاتفي لكي أتصل بالعائلة والكرة أيضا”.

وأضاف: “سأخذ معي “كلاكيت” لكن في حالة وجود عقارب سأختار حذاء كرة القدم”

وتابع: “سأخذ كل من فاردي وألبرايتون فهما رائعان”.

وختم كلامه: “اذا كان علي الاختيار بين الخروج من الجزيرة، الاستغناء عن ميدالية البريمرليغ أو البقاء هناك بطلا، سأبقى بطلا”.

Ohh that was tough! Hope I never have to make these decisions! 🆘😅 #Strandedpic.twitter.com/a8FkJQA9g8

