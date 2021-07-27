بالفيديو.. محرز أساسيا في أول مواجهة ودية مع السيتي
بقلم حواز عبد النور
يخوض في هاته الأثناء النجم الدولي الجزائري رياض محرز أول مُباراة ودية تحضيرية مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي تحسبا للموسم المُقبل.
رياض محرز يُشارك أساسيا في اللقاء الذي يجمع أشبال المدرب “بيب غوارديولا” بفريق “بريستون نورث إند أف سي”.
وكان قائد المُنتخب الوطني الجزائري قد التحق بتحضيرات الفريق الأزرق السماوي يوم الإثنين الماضي.
وعرفت التشكيلة الأساسية تواجد بعض الأسماء الشابة إضافة إلى فيرناندينو، ماندي، دياز، آكي، وكانسيلو.
🇩🇿 Riyad Mahrez est de retour sur les terrains ! Notre capitaine est titulaire pour le premier match de pré-saison face à Preston North End FC.
🔵⚪️ Le match débute dans 5 minutes et sera diffusé uniquement sur City+. pic.twitter.com/FE9ex6tRXx
— DZfoot (@DZfoot) July 27, 2021
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