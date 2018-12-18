بالفيديو.. “محرز الجديد” يعود للتألق بهدف جميل

عاد الدولي الجزائري، “فريد بولاية” للتألق في “الليغ2” الفرنسية رفقة ناديه “ميتز”، وذلك خلال مواجهة “فالنسيان”، سهرة يوم أمس الإثنين.

وتمكن “محرز الجديد” مثلما يُلقب من تسجيل هدف جميل، بعد إنطلاقة سريعة على الرواق الأيسر، وتلاعب مميز بأحد مُدافعي الخصم.

وجاء هز الجناح الطائر للشباك، ليُعيده الى الواجهة، بعد تراجع مُستواه مؤخرا بسبب الإصابة، وتحوله لبديل مع أبناء منطقة “اللورين”.

يُشار بأن اللاعب السابق لـ”جيرونا” الإسباني، سجل أربعة أهداف وقدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة لزملائه، منذ بداية الموسم الجاري.