بالفيديو.. “محرز الجديد” يواصل إبهار الفرنسيين

يواصل النجم الفرانكو جزائري فريد بولاية التألق مع فريقه “ميتز” في الدرجة الثانية الفرنسية وآخر دليل على ذلك لقاء أجاكسيو سهرة أمس الإثنين.

وتألق “بولاية” في المواجهة التي إنتهت بفوز فريقه بثلاثية لهدف وحيد أين تحصل على ركلة جزاء بعد تنفيذه مخالفة مباشرة لمست يد مُدافع الخصم.

هذا وصال وجال النجم المُلقب بمحرز الجديد في لقاء أجاكسيو ماجعل الصحافة الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء تُشيد بإمكانياته.

وسجل بولاية لحد الآن في الليغ 2 هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة ليعتلي صدارة أكثر اللاعبين المؤثرين في الدرجة الثانية الفرنسية.