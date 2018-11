بالفيديو.. محرز المطلب الأول لبطل العالم في الملاكمة بعد داربي “مانشستر”

الذي جمع السيتيزن بمانشستر يونايتد في الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمسية اليوم الأحد بملعب “الإتحاد”.

وتبادل النجم الدولي الجزائري رياض محرز أطراف الحديث مع البطل العالمي كما إلتقط معه صورا تذكارية في غرف تغيير الملابس.

وللتذكير فإن “أوسيك” تحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية التي جرت بلندن سنة 2012.

Champ meets the Champs! 🏆@usykaa joined us in the dressing room for our derby victory celebrations! 🙌#mancity pic.twitter.com/LpkGtCKaAG

— Manchester City (@ManCity) November 11, 2018