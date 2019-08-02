بالفيديو.. “محرز” بمعنويات في السحاب بعد عودته لتدريبات السيتي !!

يبدو أن فرحة التتويج بمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 رفقة المنتخب الوطني الجزائري مازالت سارية المفعول مع “رياض محرز”.

وهو ما ظهر من خلال الحصة التدريبية الأولى للنجم الدولي الجزائري مع فريقه “مانشستر سيتي” الإنجليزي صبيحة اليوم الجمعة.

حيث نشر الحساب الرسمي للسيتي على “التويتر” فيديو لمحرز أثناء الحصة التدريبية وهو يُمازح زميله الإنجليزي “رحيم ستيرلينغ”.

مايؤكد أن معنوياته مرتفعة قبل يومين فقط من مواجهة الذرع الخيرية المقررة يوم الأحد ضد ليفربول.