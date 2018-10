بالفيديو.. محرز بمعنويات مرتفعة في تدريبات السيتي بعد هدفه العالمي

والذي بصم خلاله النجم الدولي الجزائري رياض محرز على هدف عالمي في شباك الحارس الإنجليزي جو هارت.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو الحصة التدريبية التي شهدت حضور لاعب الخضر.

وظهر محرز بمعنويات عالية بعد تألقه ضد بيرنلي حيث ظل يُمازح زملائه طيلة أطوار الحصة التدريبية.

Sunday morning's session before flying out to 🇺🇦

There's no rest for the Champs! 💪 #mancity pic.twitter.com/cji5HDrF5f

— Manchester City (@ManCity) October 21, 2018