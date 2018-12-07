بالفيديو.. محرز جاهز لتكرار هدفه العالمي في شباك “تشلسي”

أبدى النجم الدولي الجزائري رياض محرز تحمسا كبيرا للموقعة التي ستجمع فريقه مانشستر سيتي بالمُضيف “تشلسي”.

أمسية غدا السبت في الجولة ال16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة الإنجليزية “لندن”.

وشارك لاعب الخضر في الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت اليوم الجمعة وظهر مُتحمسا لمواصلة التألق خاصة وأنه سيواجه “البلوز” الذي كثيرا ما سجل في مرماهم.

وكان “محرز” قد سجل قبل عامين بقميص ليستر سيتي هدفا عالميا في مرمى تيبو كورتوا تسبب في إقالة “مورينيو” أنذاك بعد الخسارة ضد “الثعالب”.