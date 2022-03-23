بالفيديو.. محرز في نقاش شيق مع أحد الكاميرونيين قبل مواجهة السد

ظهر الدولي الجزائري رياض محرز، في نقاش شيق، مع أحد الكاميرونيين، قبل مواجهتي السد المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لرياض محرز، خلال نزوله بفرنسا للتوجه إلى تربص الخضر، بغينيا الإستوائية، أين قابل أحد معجبيه من أصول كاميرونية.

وبادر المناصر الكاميروني، بتهنئة محرز على أدائه في المباريات الأخيرة، رفقة ناديه مانشيستر سيتي، الإنجليزي، مبديا اعجابه به.

كما كشف محرز جنسية هذا المناصر الكاميروني، ورد عليه بعبارة، “نحن معا”، مبديا تواضعا شديدا مع معجبيه.