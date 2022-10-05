بالفيديو.. محرز يُسجل هدفه الأول هذا الموسم ويُقدم تمريرة حاسمة

بصم سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، على هدفه الأول بقميص فريقه مانشستر سيتي الانجليزي هذا الموسم في كل المنافسات.

حيث سجل قائد الخضر الهدف الرابع للسيتي أمام كوبنهاغن الدنماركي في لقاء الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وجاء هدف محرز في الدقيقة الـ54 عن طريق ركلة جزاء ليفك شفرة التهديف هذا الموسم.

قبل أن يعود الساحر الجزائري ليُقدم التمريرة الحاسمة في الهدف الخامس لزميله جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ76 لينتهي اللقاء بـ5.0.