بالفيديو.. محرز: “لا تستسلموا أبدا”

وقال محرز: “أتذكر عندما ذهبت من أجل القيام باختبارات مع مارسليا، أعجبوا بي في الأول”

وأضاف: “في النهاية لم يتم التعاقد معي لأنهم لم يكونوا متأكدين، وبعدها ذهبت الى باريس وهناك كان شيء آخر”

واردف: “في باريس أكدوا اعجابهم بإمكانياتي وصارحوني أنه لا يمكن أن أكون في الفريق الأول واذا أردت سأكون لاعبا في الفريق الثاني”.

وتابع لاعب ليستر حديثه: “في حين كان لوهافر مهتما بخدماتي فقررت الانضمام الى الفريق وسني لا يتجاوز الـ 19 عاما”

حيث وقع على عقده مع الفريق كلاعب هاوٍ قبل أن يجدد عقده كلاعب محترف بعد تسجيله 10 أهداف كاملة

وقال محرز: “لم تكن الأمور سهلة في لوهافر، فالجميع كان مهيء ليكون محترفا وأنا جئت مباشرة من مدينتي”

وأضاف: “وقعت على عقد كلاعب هاوٍ وطلبوا مني تسجيل 10 أهداف حتى أتمكن من الحصول على عقد احترافي”

وختم كلامه: “في ديسمبر كنت قد سجلت الهدف الـ10، وفي جانفي حصلت على أول عقد احترافي”.

وكان محرز قد نشر الفيديو مرفوقا بكلام موجه للجميع بعدم الإستسلام مهما كانت الظروف.

Brought back memories from when I got my first professional contract – never give up guys! ✊🏼😉pic.twitter.com/KGktTPbfsZ

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 5, 2017