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بالفيديو.. محرز: ” لا يمكنني أن أنسى هذا اللقب طيلة حياتي”

الرياضة
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بالفيديو.. محرز: ” لا يمكنني أن أنسى هذا اللقب طيلة حياتي”
بقلم يونس رزيق

أكد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز أنه لن ينس لقب كأس أمم إفريقيا الذي حققه رفقة الخضر طيلة حياته، بالإَافة إلى لقب الدوري الإنجليزي رفقة فريقه السابق ليستر سيتي.

ونشر الحساب الرسمي لقناة beinsport على شبكة التواصل الإجتماعي حوارا بين اللاعب الفرنسي بينيامين ميندي وزميله رياض محرز جاء فيه ما يلي :

ميندي : أي لقب من الألقاب التي تحصلت عليها تفضل أكثر ؟

محرز : “ربما كأس الأمم الإفريقية، ولقب الدوري مع ليستر سيتي”

ميندي : لمذا ؟

محرز : ” لأن كأس الأمم الإفريقية تحققت مع بلادي، وشهد تحقيق اللقب قدرا كبيرا من المشاعر ويمثل اللقب الكثير لي بسبب عائلتي وبلادي”

“ولقب الدوري مع ليستر سيتي كان إنجازا هائلا لم يتوقعه أحد ولكن حققناه”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745587

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