بالفيديو.. محرز ماندي وبن طالب يبرزون مواهب جديدة بعيدا عن كرة القدم

أبرز ثلاثي المنتخب الوطني، رياض محرز، عيسى ماندي، ونبيل بن طالب، مواهب جديدة لهم، بعيدا عن كرة القدم.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقطع فيديو، خلال جسلة تصوير الخضر، أين استغل الثلاثي محرز، ماندي، وبن طالب، الفرصة، لابراز موهبتهم في رياضة كرة السلة.

وصنع الثلاثي الجزائري، أجواء خاصة، بعفويتهم، وروح المنافسة فيما بينهم، خارج المستطيل الأخضر.

وحظي هذا الفيديو، لنجوم المنتخب الوطني، بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنصار الخضر.