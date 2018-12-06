بالفيديو.. “محرز” محل سُخرية في “سلسلة كوميدية”!

وجد الدولي الجزائري، رياض محرز، نفسه محل سُخرية، في السلسلة الكوميدية الناجحة “The Champions” والتي تُعدها شبكة “bleacher report” العالمية.

وظهر اليساري في حلقة هذا الأسبوع المُسماة “من قتل نايمار؟”، وسُخر منه بسبب ركلة الجزاء التي ضيعها منذ أسابيع أمام “ليفربول”.

وصُور الجناح الطائر وهو يستعد لرمي “سهم” ويُركز بشكل كبير، ليرميه في نهاية المطاف بعيدا كل البعد عن الهدف المنشود.

وتُحقق سلسلة “الأبطال” الساخرة نجاحا كبيرا، وشوهدت حلقة هذا الأسبوع لأكثر من 63 ألف مرة خلال ثلاثة أيام على “يوتيوب”.