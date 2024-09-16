بالفيديو.. محرز ممرراً حاسماً أمام بيرسيبوليس الإيراني
بقلم فيصل زيان بوزيان
بصم نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، على تمريرة حاسمة، في مواجهة بيرسيبوليس الإيراني.
في إطار الجولة الأولى لمنافسة رابطة أبطال آسيا للنخبة، الجارية فعالياتها الآن، بملعب الملك عبد الله الفيصل.
وقدم، رياض محرز، تمريرة حاسمة لزميله فرانك كيسيي الذي افتتح باب التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة الثانية. بعد أن تسلم تمريرة من زميله الجزائري، وتوغل إلى منطقة جزاء المنافس، وسجل هدفاً رائعاً في مرمى الحارس أليكسيس قندوز.
من اول دقيقه محرز يثبت انه الافضل وكلام الجمهور ضده يوضح لنا ان كل شخص ينتقده تافه 😂💚💚 pic.twitter.com/RLxdg9GLns
— غادة✨ (@gad_aa2) September 16, 2024
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