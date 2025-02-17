بالفيديو.. محرز ممررا حاسما في لقاء الأهلي السعودي أمام الغرافة

شارك الدولي الجزائري رياض محرز في المهرجان التهديفي لفريق الأهلي السعودي الذي يواجه الغرافة القطري في دوري أبطال أسيا للنخبة.

وقدم رياض محرز تمريرة حاسمة على طبق، خلال الهدف الثالث لفريقه، الذي سجله زميله في الفريق ويندرسون غالينو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

ويواجه رياض محرز مواطنه ياسين براهيمي نجم نادي الغرافة، بملعب “الجوهرة المشعة” بالسعودية، و هو الذي سبق له، و ان جمعه حديث خاص قبل إنطلاق المباراة.

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