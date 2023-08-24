بالفيديو.. محرز ممررا حاسما في لقاء الأهلي السعودي أمام الأخدود
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز أمام نادي الأخدود، في البطولة السعودية بهدف مقابل صفر.
وشارك محرز بشكل أساسي، أين قدّم تمريرة حاسمة، في أخر دقائق المباراة، حيث سجّل الهدف الوحيد في المباراة الإيفواري كيسي.
كما نشر، قائد الخضر عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” صورا لمشاركته في المباراة المثيرة، التي جمعته و رفقائه بنادي الأخدود، مايؤكد على ايجاده معالمه بشكل كبير.
كيسيه يسجل الهدف الأول للأهلي من صناعة محرز في الدقيقة 90+7 على حساب الأخدود#دوري_روشن_السعودي #الاهلي_الأخدود pic.twitter.com/irIDIBOKTl
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 24, 2023
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