بالفيديو.. محرز ممررا حاسما وينال أعلى تنقيط في لقاء الأهلي والوحدة

نال الدولي الجزائري رياض محرز تنقيطا مميزا بفضل مستواه الكبير الذي قدمه في مباراة ناديه الأهلي أمام الوحدة وقاد فريقه لافتكاك صدارة أفضل الممررين بـ 11 تمريرة.

وافتك رياض محرز تنقيطا وصل إلى 9.1 من 10 من قبل الموقع المتخصص هوسكورد، كما قد أسيست جميل جدا، كعادته، وكان الأكثر نجاح في الكرات الطويلة بـ 11 تمريرة، و الأكثر تسديدا بـ 4 تسديدة، والأكثر تعرضا للأخطاء.