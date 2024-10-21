بالفيديو ..محرز ممررا حاسما في دوري أبطال آسيا
بقلم عزيز طالبي
عاد الدولي الجزائري رياض محرز لنثر سحره رفقة ناديه الأهلي السعودي، في منافسات دوري أبطال آسيا.
وشارك رياض محرز في الفوز الكبير الذي حققه نادي الأهلي أمام الريان القطري. بمساهمته في تمريرة ميليميترية وحاسمة.
وقدم مهاجم الخضر ثالث تمريرة حاسمة مع الأهلي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.
رأسية فراس البريكان تسكن شباك الريان بعد التمريرة الحاسمة من رياض محرز#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الريان_الأهلي pic.twitter.com/wRk1JinlNn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2024
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