بالفيديو ..محرز ممررا حاسما في دوري أبطال آسيا

عاد الدولي الجزائري رياض محرز لنثر سحره رفقة ناديه الأهلي السعودي، في منافسات دوري أبطال آسيا.

وشارك رياض محرز في الفوز الكبير الذي حققه نادي الأهلي أمام الريان القطري. بمساهمته في تمريرة ميليميترية وحاسمة.

وقدم مهاجم الخضر ثالث تمريرة حاسمة مع الأهلي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

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