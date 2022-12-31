بالفيديو..محرز ممرر حاسم ضد إيفرتون
بقلم فيصل زيان بوزيان
تألق الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، رفقة فريقه مانشستر سيتي، في مواجهة إيفرتون، برسم الجولة 18 من البريميرليغ.
وساهم محرز، في افتتاح فريقه المان سيتي باب التسجيل في الدقيقة 24، من عمر اللقاء، بعد تقديمه تمريرة حاسمة لزميله إيرلينغ هالاند، بطريقة رائعة بعد مراوغته لمدافع الخصم.
GOAL!
Man City 1-0 Everton
Erling Haaland opens the scoring for the host, assisted by Riyad Mahrez.#MCIEVE #PL #PremierLeague pic.twitter.com/TAyG7YQhmN
— H/F (@hfworld_) December 31, 2022
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