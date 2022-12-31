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الرياضة

بالفيديو..محرز ممرر حاسم ضد إيفرتون

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو..محرز ممرر حاسم ضد إيفرتون
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تألق الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، رفقة فريقه مانشستر سيتي، في مواجهة إيفرتون، برسم الجولة 18 من البريميرليغ.

وساهم محرز، في افتتاح فريقه المان سيتي باب التسجيل في الدقيقة 24، من عمر اللقاء، بعد تقديمه تمريرة حاسمة لزميله إيرلينغ هالاند، بطريقة رائعة بعد مراوغته لمدافع الخصم.

رابط دائم : https://nhar.tv/D3S1U
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