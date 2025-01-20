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الرياضة

بالفيديو.. محرز ممرّرا حاسما في مباراة الأهلي والاتفاق السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز ممرّرا حاسما في مباراة الأهلي والاتفاق السعودي
محرز
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ساهم الدولي الجزائري رياض محرز في تسجيل الهدف الأول لفريقه الأهلي السعودي أمام نادي الاتفاق. في قمة الجولة الـ16 من دوري روشن.

وأضاف رياض محرز رقما جديدا على صعيده الشخصي، مع ناديه الأهلي الذي يسعى لإنهاء الموسم بالفوز بالبطولة أمام أندية قوية على غرار النصر والهلال.

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