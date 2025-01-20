بالفيديو.. محرز ممرّرا حاسما في مباراة الأهلي والاتفاق السعودي
بقلم عزيز طالبي
ساهم الدولي الجزائري رياض محرز في تسجيل الهدف الأول لفريقه الأهلي السعودي أمام نادي الاتفاق. في قمة الجولة الـ16 من دوري روشن.
وأضاف رياض محرز رقما جديدا على صعيده الشخصي، مع ناديه الأهلي الذي يسعى لإنهاء الموسم بالفوز بالبطولة أمام أندية قوية على غرار النصر والهلال.
هدددددف!⚽️
عرضية من محرز.. وتسديدة من فيغا تعلن أول الأهداف للأهلي 🔥⚽️
الاتفاق 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي
#الاتفاق_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/n8R8y4TTiJ
— SSC (@ssc_sports) January 20, 2025
ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
رابط دائم : https://nhar.tv/Pl94U