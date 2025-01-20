بالفيديو.. محرز ممرّرا حاسما في مباراة الأهلي والاتفاق السعودي

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز في تسجيل الهدف الأول لفريقه الأهلي السعودي أمام نادي الاتفاق. في قمة الجولة الـ16 من دوري روشن.

وأضاف رياض محرز رقما جديدا على صعيده الشخصي، مع ناديه الأهلي الذي يسعى لإنهاء الموسم بالفوز بالبطولة أمام أندية قوية على غرار النصر والهلال.

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