بالفيديو.. محرز ممرّرا حاسما ويشارك في تأهل مانشستر سيتي

سجّل الدولي الجزائري رياض محرز حضوره في مباراة اليوم الثلاثاء التي جمعت مانشستر سيتي ببريستول سيتي في كأس الإتحاد الإنجليزي.

وكان رياض محرز من بين اللاعبين الذين صنعوا التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة.

وشارك محرز في الهدف الأول لفريقه بتقديمه تمريرة حاسمة لزميله فودن الذي سجّل الهدف الأول في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

كما خرج مهاجم الخضر في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني اين استبدله مدربه بيب غوارديولا بالمهاجم غريليش، عندما كان الفريق متقدما بثنائية نظيفة.

وانتهت المباراة بفوز “السيتيزنس” بثلاثية نظيفة بثنائية فودن و هدف دي بروين.

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