بالفيديو.. محرز ممرّر حاسم في لقاء مانشستر سيتي وأستون فيلا

بصم الدولي الجزائري رياض محرز على تمريرة حاسمة في مباراة فريقه مانشسستر سيتي أمام أستون فيلا.

وشارك رياض محرز بتمريرته الحاسمة في هدف السيتيزنس، خلال المباراة التي تدخل ضمن فعاليات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وكان قائد الخضر قد منح زميله رودري تمريرة عبر ركنية له، على طبق، أين تم تسجيلها بطريقة جميلة في الدقيقة 3 من عمر الشوط الاول.

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